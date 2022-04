Giovanni Rizzuti, un napoletano agli Internazionali d'Italia di Roma

Giovanni Rizzuti riporta Napoli agli Internazionali BNL d’Italia di Roma. Il tennista partenopeo, da anni in classifica mondiale Atp, ha conquistato il pass per disputare le qualificazioni del torneo più importante d’Italia, in programma in maggio, vincendo l’Open del CT Maggioni, in finale su Riccardo Balzerani, testa di serie numero 1 (e già nei top 500 Atp), 7-5 al terzo set dopo un match intenso ed equilibrato. Rizzuti, 26 anni, è stato da under 18 una promessa del tennis italiano, con un lungo periodo di allenamento e tante vittorie da junior in Argentina, una delle case del tennis mondiale.

Dopo tanti infortuni patiti, Rizzuti ora sta ritrovando la migliore condizione, allenandosi con il settore tecnico dell’Accademia Tennis Napoli e risalendo in classifica nazionale a 2.2. All’Open BNL di San Benedetto del Tronto partiva come testa di serie n.7 e prima di Balzerani (2.1) in finale, ha battuto via via Colacioppo, il numero 2 Compagnucci (2.1) nei quarti e Pontoglio in semifinale, conquistando il pass per gli Internazionali e confermando di essere ormai vicino ai top player di seconda categoria italiana.

Rizzuti, pur partendo dalle pre-quali, conferma la tradizione che vuole il tennis campano protagonista a Roma. Certo, su livelli più alti e a più riprese campioni del passato come Massimo Cierro, Diego Nargiso, Rita Grande per finire con Potito Starace hanno ottenuto risultati ben più prestigiosi, ma per il movimento del tennis napoletano riportare un tennista in gara al Foro Italico è comunque una notizia bella e incoraggiante.

«Gli obiettivi di classifica sono sempre importanti per un agonista, sia quella nazionale sia quella mondiale Atp. Cerco continuità di allenamento, di gioco e di risultati. So che posso ottenerla e la vittoria al CT Maggioni mi dà forza entusiasmo per disputare magari la stagione più bella e intensa della mia carriera di tennista; non faccio progetti a lunga scadenza ma sono molto felice per questo successo Open», ha detto Giovanni Rizzuti di ritorno a Napoli.