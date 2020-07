Dalla Sicilia a Milano: svelato il percorso del Giro d'Italia 2020

Ultimo aggiornamento: 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il via da Monreale il 3 ottobre, l'arrivo a Milano il 25. Il percorso della 103esima edizione del, rinviata per il Coronavirus , subisce variazioni al Sud ma mantiene gran parte del tracciato originale: oltre alla Grande Partenza in Sicilia con 4 tappe che prendono il posto dell'Ungheria, si aggiungono Matera - arrivo della sesta frazione e di partenza della successiva - e Roccaraso - traguardo in salita della decima tappa -. Saranno tre le tappe a cronometro, con 7 arrivi in salita e 6 in alta montagna.