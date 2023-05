Il Giro d'Italia 2023 a Napoli: orari, scuole chiuse e partenza

Per un giorno l’azzurro della celebrazione per il terzo scudetto del Napoli lascia spazio al rosa del Giro d’Italia. La città ha ancora voglia di fare festa con lo sport e si prepara a dare un’accoglienza trionfale alla carovana dei girini che torna a Napoli per il secondo anno consecutivo, «evento rarissimo - ha sottolineato il sindaco Manfredi - segno che la nostra città ha lasciato una traccia profonda nella vita di questa gara».