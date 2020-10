E' ancora uno spettacolare Filippo Ganna a trionfare al Giro d'Italia. Il campione del mondo delle prove contro il tempo si è aggiudicato la terza tappa in questa sua prima partecipazione in carriera alla corsa rosa, fornendo una prestazione eccezionale anche su un opercorso che non era del tutto adatto agli specialisti, lungo i saliscendi della cronometro di 34 km da Conegliano a Valdobbiadene. Sulle strade del Prosecco, Ganna ha fatto registrare il tempo di 42'40"47 alla media di 47,953 km/h.

Ai fini della classifica generale, Joao Almeida mette un'ipoteca sulla maglia rosa. manca ancora una settimana a Milano, ma il portoghese è sempre più leader della corsa. Il corridore della Deceuninck-QuickStep ha ora un vantaggio di 56" su Wilco Kelderman, ma ha anche inflitto 1'22" a Pello Bilbao e 1'23" a Vincenzo Nibali. In classifica generale, alle spalle di Kelderma, secondo, troviamo Bilbao a 2'11", McNulty a 2'23" e Vincenzo Nibali a 2'30". Chi vuole mettere in difficoltà Almeida dovrà farlo già da domani nella tappa che porterà la carovana dalla base aerea di Rivolto a Piancavallo, arrivo in salita che precede l'ultimo giorno di riposo.

Ultimo aggiornamento: 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA