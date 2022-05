La gioia per aver vinto la decima tappa del Giro d'Italia è durata poco. Biniam Girmay è finito infatti in ospedale. Il corridore eritreo durante la cerimonia di premiazione, infatti, si è fatto male con il tappo dello spumante che ha colpito con forza il suo occhio sinistro. Appena sceso dal podio è andato dal suo staff dicendo di non vedere quasi niente e per questo è stato trasportato all'ospedale Carlo Urbani di Jesi.

Dunque l'entusiasmo di Girmay è durato poco. Dopo l'incidente, per alcuni minuti il corridore eritreo non ha visto più con l'occhio colpito e i medici della sua squadra hanno ritenuto di doverlo portare in ospedale per accertamenti. Solo in serata l'eritreo è tornato in albergo al termine dei controlli. Nella giornata di mercoledì, secondo quanto riferito dal team, lo staff sanitario della Intermarché Wanty Gobert deciderà se l'atleta potrà riprendere il suo Giro.