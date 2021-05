La bici si impunta in discesa, salto mortale di Mohoric al Giro d'Italia

Pochi chilometri dopo la partenza della nona tappa del Giro d'Italia, la Castel di Sangro - Campo Felice di 158 km, il corridore sloveno Matej Mohoric è stato costretto al ritiro a causa di una spaventosa caduta in discesa. Nel video è possibile notare come la bicicletta si sia impuntata in un tornate e vero e proprio salto mortale fatto dal corridore, sbattendo la testa che ovviamente era protetta dal casco.

pic.twitter.com/oHoENtF1Y9 la caida que hace abandonar a mohoric, muy escalofriante, no debe seguir — Nero ✨ (@melletzpino) May 16, 2021

Il corridore del Team Bahrain Victorious è stato portato via in ambulanza. Il suo Giro d'Italia termina quindi con questa spaventosa caduta, ma per fortuna il corridore è cosciente.