Giro d'Italia 2024 Napoli, la maglia rosa Pogačar a Sant'Agata de' Goti per un gelato

Non capita tutti i giorni di incontrare Tadej Pogačar che passa in bicicletta nel tuo paese e poi si ferma per un gelato. Tanto lo stupore per i fortunati che questa mattina a Sant'Agata de' Goti hanno potuto vivere questo straordinario momento e scattare una foto con uno dei ciclisti più forti al mondo, Maglia Rosa di questa edizione 107 del Giro d'Italia.

Lui, il campione sloveno, in questo primo giorno di riposo previsto dal caledario della corsa rosa era in ricognizione in vista della tappa di domani, la Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva) che si concluderà proprio nel Sannio attraversando la Valle Caudina, il Taburno Camposauro ed il Titerno per poi salire il Matese.

Con la maglia di campione sloveno indosso ed accompagnato dallo staff e dai compagni della sua squadra, la Uae Emirates, Pogačar ha fatto una sosta presso la gelateria “Il Platano”.

Un momento di relax, il gelato, le foto con i curiosi e tutte le ammiraglie schierate in sosta presso il locale. Poi via, a completare l'allenamento.