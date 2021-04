Annunciati i nomi degli iscritti al 104esimo Giro d'Italia, che partirà sabato 8 maggio da Torino: confermata la presenza di Vincenzo Nibali, reduce di un'operazione al polso destro che ha rischiato di compromettere la sua partecipazione. L'organizzazione ha inoltre annunciato i nomi di tutti gli iscritti che si daranno battaglia lungo le 21 tappe, che attraverseranno la penisola fino al traguardo di Milano di domenica 30 maggio. Tra gli uomini di classifica che cercheranno di incidere il loro nome sul Trofeo Senza Fine, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) parte con il dorsale numero 1.

I partecipanti

Il Team BikeExchange si presenta con una squadra interamente a supporto del suo capitano Simon Yates, che ha già dato prova della sua forma andando a vincere il Tour of the Alps. La Trek-Segafredo schiera due punte con il due volte vincitore della Corsa Rosa Vincenzo Nibali, al rientro dopo l'infortunio al polso, e Bauke Mollema, il trionfatore de Il Lombardia '19 che quest'anno ha già vinto in Italia il Trofeo Laigueglia. Due capitani anche per il Team DSM con Jai Hindley, secondo sul podio di Milano del Giro 103, e Romain Bardet, due volte sul podio del Tour de France.

Due saranno le punte anche per la Deceuninck - Quick-Step con Remco Evenepoel, al rientro dopo l'incidente a Il Lombardia 2020 e João Almeida, 15 giorni in Maglia Rosa e quarto nella Generale del Giro 2020. Anche la Bahrain Victorious si presenta al via di Torino con due capitani, Mikel Landa (tre successi di tappa al Giro e un podio finale) e Pello Bilbao, 5^ l'anno scorso e visto in ottima forma al Tour of the Alps.

Saranno della partita per la Generale anche il giovane Aleksandr Vlasov (Astana - Premier Tech), Emanuel Buchmann (Bora - Hansgrohe), 4° al Tour del 2019 e Hugh Carthy (EF Education - Nippo), 3° a La Vuelta a España 2020, Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), che ha all'attivo due Classiche Monumento come Il Lombardia ('14) e Liège - Bastogne - Liège ('13), George Bennett (Team Jumbo-Visma) e Domenico Pozzovivo (Team Qhubeka Assos). Importante anche il parterre delle ruote veloci che si sfideranno per i successi di tappa e per la conquista della Maglia Ciclamino.

Ci saranno il tre volte Campione del Mondo Peter Sagan (Bora - Hansgrohe), il Campione Italiano ed Europeo in carica Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka Assos), Caleb Ewan (Lotto Soudal), già tre successi di tappa al Giro al suo attivo, Elia Viviani (Cofidis) vincitore della Classifica a Punti alla Corsa Rosa 2018, Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), plurivincitore di tappe al Tour che rientrerà alle corse dopo il Tour de Pologne dell'anno scorso e Tim Merlier (Alpecin-Fenix), l'anno scorso primo sul traguardo della Brussels Cycling Classic e in una volata della Tirreno-Adriatico.

Tra i cacciatori di tappe saranno tanti i corridori che proveranno a conquistare una frazione della Corsa Rosa: tra questi Giulio Ciccone, due tappe e una Maglia Azzurra, che oltre a supportare il capitano della Trek-Segafredo, potrebbe tentare di aggiudicarsi una tappa. Ci saranno anche Ruben Guerreiro (EF Education - Nippo) una tappa e Maglia Azzurra nel 2020. Ci proveranno anche Gianni Moscon (Ineos Grenadiers), fresco trionfatore di due frazioni al Tour of the Alps, Matej Mohoric (Bahrain Victorious), che una frazione l'ha già conquistata nel 2018, Giovanni Visconti (Bardiani CSF Faizanè), che ha già due successi di tappa e una Maglia Azzurra nel suo palmares.

Al via anche Fausto Masnada (Deceuninck - Quick-Step), una frazione nel 2019, il campione spagnolo Luis Leon Sanchez (Astana - Premier Tech) e il duo della UAE Team Emirates Davide Formolo e Diego Ulissi, 8 successi di tappa in carriera al Giro per quest'ultimo. Per le prove contro il tempo ci saranno Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), trionfatore delle ultime tre cronometro della Corsa Rosa, Victor Campenaerts (Team Qhubeka Assos), due volte campione europeo di specialità, Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick-Step), campione nazionale francese a cronometro e Jos Van Emden (Jumbo Visma), vincitore della crono finale del Giro 2017.