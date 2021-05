Ciclismo, domani al via il Giro d'Italia: c'è anche Nibali dopo l'infortunio

Vigilia del 104° Giro d'Italia, che nella giornata di domani prenderà il via da Torino per la prima di 21 tappe, che vedranno gli atleti tagliare in lungo e in largo lo stivale per poi chiudere il 30 maggio facendo ritorno sempre al nord Italia, precisamente a Milano.

La tappa iniziale, come spesso accade, sarà una cronometro individuale di 8,6 km che prenderà le parti alle 14:00 con il ciclista italiano della Androni Giocattoli-Sidermec Filippo Tagliani, seguito da tutti gli altri 183 atleti che prenderanno parte al Giro e che vedranno sfilare per ultimo Dries De Bondt della Alpecin-Fenix alle 17:03.

Sarà della gara anche Vincenzo Nibali, già due volte maglia rosa al Giro, dopo il recupero lampo che gli ha permesso di superare l'infortunio al radio del polso che aveva rimediato cadendo durante una sessione di allenamento meno di un mese fa. Lo Squalo di Messina, costretto ad andare sotto i ferri, non era sicuro di riuscire a partecipare, ma alla fine ci sarà, con grande gioia della sua Trek-Segafredo e di tutti gli appassionati di ciclismo italiani e non.