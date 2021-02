Giuseppe Abbagnale è stato riconfermato alla presidenza della Federazione Italiana Canottaggio per il quadriennio 2021-2024 con 208 preferenze su 219 aventi voto e 9 schede bianche. Una percentuale pari al 95.85%. Per lui si tratta del terzo mandato consecutivo. Un vero successo per l’ex canottiere campano che ha scritto la storia del remo azzurro. Giuseppe Abbagnale ha vinto infatti due titoli olimpici e sette mondiali ed è stato portabandiera per l'Italia ai giochi olimpici di Barcellona 1992. Ha gareggiato nella specialità del due con assieme al fratello Carmine e con Giuseppe Di Capua come timoniere vincendo la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Los Angeles, nel 1984 e alle Olimpiadi di Seul, nel 1988. Ha vinto anche il campionato del mondo nel 1981, 1982, 1985, 1987, 1989, 1990 e 1991 oltre a numerosi titoli italiani. Dopo aver dovuto gestire le difficoltà derivanti dalla pandemia in corso che hanno di fatto condizionato lo svolgimento dell’attività sportiva e delle competizioni ora affronterà il prossimo quadriennio che, covid permettendo, sarà ricco di appuntamenti a partire dalle olimpiadi di Tokyo rinviare proprio per via della pandemia

