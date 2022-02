Proposte e orientamenti. Progettare e ragionare di squadra. C’è molto da fare e tanto in agenda per Giuseppe Calicchio, nominato presidente della Commissione Impianti Coni Campania per il prossimo quadriennio olimpico. Il neoeletto intende imprimere una sferzata e spiega come impostare la barra. «Siamo già a lavoro, abbiamo individuato i punti importanti all’ordine del giorno: in primo luogo la mappatura degli impianti della Campania». Sfida che si preannuncia ambiziosa. «E’ doveroso conoscere il patrimonio immobiliare delle Federazioni e dei Comuni, verificare le strutture funzionanti e quelle abbandonate».

Fare rete e gioco di squadra. A comporre la commissione Aldo Castaldo (Fgi), Carmine Zigarelli (Figc), Antonio Bracciante (Fijlkam), Rosario Africano (Fpi), Francesco Lo Schiavo (Fiv), Antonio Caliendo (Fip), Massimo D’Ambrosio (Fidasc), Enrico Pellino (Csi), Gianluigi Antonini (Opes). «In programma ci sarà la costituzione di un gruppo di lavoro formato da progettisti, architetti, esperti del settore, ingegneri, custodi, ditte specializzate, che possa analizzare i bandi previsti dal Pnrr, quelli europei, nazionali, e regionali, per agevolare le Federazioni sportive, i Club e soprattutto le Amministrazioni comunali».

Si punta a valorizzare il patrimonio esistente, eredità delle Universiadi 2019. Gli interlocutori Comuni e Regione Campania. Si vuole evitare che le risorse stanziate per lo sport non vadano inevase, come già accaduto nel recente passato. Semplificare e procedere in maniera spedita diventa quantomai necessario. «Intendiamo supportare la Pubblica Amministrazione: è difficile aderire ai bandi, è complicato redigere la domanda di partecipazione», osserva il presidente Fir Campania. E poi il caro bollette da contrastare, altra insidiosa minaccia.

«Poter intercettare fondi pubblici con gestioni virtuose la vera partita», asserisce convinto Calicchio. Tenere viva l’attenzione sulla questione impiantistica risulta fondamentale, con un occhio particolare alle strutture polivalenti. Tra i compiti della Commissione quello di esprimere il parere tecnico relativo alla funzionalità sportiva su progetti di nuova costruzione, acquisto, ristrutturazione e adeguamento degli impianti esistenti. Per Calicchio una carica prestigiosa e al tempo stesso di responsabilità, associata a quella di membro della Commissione Grandi Eventi.