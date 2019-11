Sono gli ex di turno, il napoletano Massimiliano Migliaccio e il salernitano Mario Del Basso, a relegare all’ultimo posto la Canottieri. Fuoco amico sui giallorossi, battuti alla piscina olimpica comunale di Palermo 15-8 (parziali di 4-2, 4-2, 2-2, 5-2) dal Telimar allenato da Ivano Quartuccio. Si aggiudicano lo scontro salvezza gli atleti del presidente Marcello Giliberti nell’ottava giornata di campionato. Pesano come un macigno le assenze del mancino Luigi Di Costanzo e dell’infortunato Luca Baldi. Griffano la prima vittoria stagionale, con le rispettive doppiette, i due attaccanti classe 1989 e 1998.



«Partita non facile, quando sai che devi vincere per forza. Siamo stati bravi a contenere il centroboa avversario Biagio Borrelli e poi a ripartire. Dispiace per i ragazzi con i quali ho giocato, vittime di scelte societarie. Li conosco bene, so quanto ci tengono, i sacrifici che compiono e l’impegno che mettono, per portare la Canottieri a certi livelli», afferma Migliaccio (nella foto di Salvatore Lopez).



«E’ stata una bella gara, finalmente un successo. E’ importante continuare a lavorare, perché ci aspetta sabato 30 novembre un’altra grande partita in casa con la Lazio: si prevede una vera battaglia e una sfida fondamentale. Mercoledì 27, invece, alla Mompiano con il Brescia dovremo iniziare a provare gli schemi in vista del match contro i biancocelesti», osserva Del Basso, che ammette le sue inedite sensazioni, per aver incrociato la formazione di Christian Andrè.



«Strano davvero giocare contro i miei ex compagni del Molosiglio. Ho lasciato un pezzo di cuore alla Canottieri, voglio molto bene ai ragazzi, con alcuni di loro ho legato tanto, sono come fratelli». Da avversario, in acqua, prima il risultato e poi i sentimenti. «Abbiamo sfruttato tutte le occasioni a nostro favore. I giallorossi hanno dato l’anima come anche noi del resto, forse siamo stati più bravi a concretizzare e a giocare in maniera ordinata».



In classifica Telimar Palermo a 4, ad una lunghezza dal Posillipo, Canottieri Napoli tristemente solitario fanalino di coda ad 1. Non basta il poker del canadese Matthew Halajian.





