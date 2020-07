La flotta degli Optimist della Campania ha ripreso il largo con la selezione zonale che ha definito la squadra campana che parteciperà al Campionato Italiano ed alle Coppe del Presidente Cadetti e Primavela, previste tra fine agosto ed inizio settembre sul lago di Garda. Era dal lontano 9 febbraio che on si svolgevano nel golfo gare ufficiali. Due giorni di regata, con 6 prove svolte con vento fra gli 8 ed i 12 nodi, il tutto egregiamente portato a termine dal presidente del CdR Francesco Coraggio assistito da Roberto Spagnolo, Dora Vitalba, Monica Di Franco, Enrico Milano e Giuseppe Montella. Per la Giuria, presieduta da Antonio Rutoli, con la presenza di Francesco Paolo La Penna, Giacomo De Falco e Roberto Miraglia poco lavoro. Questa prima manifestazione coordinata dal Comitato di Zona è servita anche per testare il protocollo FIV per le misure di contenimento dal rischio contagio Covid-19 a garanzia della salute dei partecipanti, degli UdR dello staff, degli istruttori e degli accompagnatori. Venticinque i timonieri ammessi alle manifestazioni nazionali: Per il Campionato Nazionale Giovanile, in programma a Malcesine dal 27 al 30 Agosto 2020 (primi 9 juniores)



Ginevra Caracciolo (Lega Navale Na), Luca Bisogni (Lega Navale Na), Christian Esposito (Mascalzone Latino), Andrea Vitolo (Irno), Alessandro Di Maggio (Circolo Nautico Torre del greco), Giuseppe Citaredo, (Italia), Lorenza De Sanctis (Italia), Maria Silvestri (Savoia), Matteo Maione (Lega Navale Na), Per la Coppa del Presidente (Anno di nascita 2009 ) in programma a Riva del Garda-Arco-Torbole dall’1 al 3 Settembre 2020 (primi 6 dopo i 9 ammessi al campionato italiano) Salvatore Mancino (Lega Navale Na), Maria Paola Di Martino (Savoia), Emanuele Napolitano (Circolo Nautico Torre del greco), Leonardo Cosentino (Lega Navale Na), Federica Auciello (Circolo Nautico Torre del greco), Sara Maione (Lega Navale Na). Per la Coppa Cadetti (Anno di nascita 2010 ) in programma a Riva del Garda-Arco-Torbole dall’1 al 3 Settembre 2020 (primi 5) Antonio Pane (Savoia), Andrea Tramontano (Savoia), Varriale Allodi (Lega Navale Na), Massimo Odierno (Lega Navale Na), Giorgio De Franceschi (Lega Navale Na), Per la Coppa Primavela (Anno di nascita 2010) in programma a Riva del Garda-Arco-Torbole dall’1 al 3 Settembre 2020 (primi 5) Baldo Donnarumma (Lega Navale Sa), Donato Foschini (Posillipo) Giovanni Morra (Posillipo), Vianello Ferrari Bravo (Italia), Andrea Starita (Italia)



Oltre alla Lega Navale di Napoli che ha organizzato l’evento con la supervisione dell’UdR Michele Sorrenti, le squadre dei Circoli partecipanti provenienti da fuori Napoli sono state accolte dal Circolo del Remo e della Vela Italia e da Mascalzone Latino che hanno fornito un prezioso contributo, ospitando il Circolo Nautico Torre del Greco, la Lega Navale di Castellammare e lo Yacht Club Capri, garantendo così il distanziamento necessario. Alla premiazione che si è tenuta sulla banchina del Molosiglio, il Presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Napoli Alfredo Vaglieco con il Consigliere alla Vela Francesco Coppola ed il Consigliere di Zona Mario Di Monte hanno ringraziato i partecipanti, premiati poi da Paolo ed Eleonora Cian che hanno assegnato i trofei in onore del padre Alberto, dirigente della Lega Navale di Napoli e del Comitato di Zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA