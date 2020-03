LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 19:09

«La stagione 2020 non è archiviata, io mi auguro che si riesca a salvarla. Ci sono ancora in ballo gli europei di Parigi e i meeting della Diamond League. Al momento ne sono stati rinviati 6 su 14 e tra questi c'è ile il nostro obiettivo è di poterlo riprogrammare ad agosto o a settembre. Faremo di tutto per salvarlo». Lo dice il presidente della Fidal, Alfio, in merito alla stagione dell'atletica leggera che rischia di saltare a causa dell'emergenza Coronavirus.