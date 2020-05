Il Golden Gala napoletano esce dalla porta principale ma potrebbe rientrare dalla finestra. Niente 17 settembre per il San Paolo. Questo è certo. La tappa italiana della Golden League, infatti, è stata fissata per l'autunno dopo l'annullamento del calendario estivo e, con esso dell'appuntamento napoletano. La data preselta sarebbe stata domani con il gotha dell'atletica mondiale ad affrontarsi sulla rinnovatissima pista dell'impianto flegreo. Ma la pandemia ha cancellato tutto e domani, a Fuorigrotta, sarà un giorno come un altro con il san Paolo riaperto da solo qualche giorno. Ed allora tutto rinviato al 17 settembre. Il Consiglio della Fidal ha deliberato che il Golden Gala si terrà in un campo esclusivamente dedicato all'atletica per evitare di sovrapporsi al campionato di calcio. La scelta è caduta su Roma stadio dei Marmi in quanto il colpo d'occhio è splendido anche senza pubblico, probabilmente sarà anche possibile una versione low cost visto che non è certa la partecipazione dell'atletica mondiale. Milano con la sua Arena ci ha provato ma i lavori non ultimati, la scadenza dell'omologazione della pista e un certo scetticismo internazionale dovuto al coronavirus ha scartato la possibilità.. A Napoli se ne riparlerà il 5 giugno del 2021. La tappa del San Paolo ancora non è ufficiale ma sia il sindaco De Magistris che il presidente della Regione De Luca spingono per confermare l'appuntamento partenopeo. Il problema sono le elezioni. Che vale un po' per tutti. Il 23 giugno è in programma una Giunta del Coni che deciderà se si provvederà al rinnovo delle cariche federali prima o dopo le Olimpiadi di Tokyo 2021. Leggi da studiare ed interpretare. Allo stesso modo anche la Regione è in scadenza e quindi gli impegni per il Golden Gala napoletano presi ad oggi sarebbero lettera morta. In soccorso della tappa partenopea arriverebbero gli Europei del 2021. Il San Paolo è stato scelto per sostituire i lavori di riammodernamento dell'Olimpico in vista dell'appuntamento calcistico. Lavori che non sono stati effettuati e con il campionato che chiederà un serrate tra questa e la prossima stagione è probabile che vengano effettuati a fine stagione prossima, in periodo di Golden Gala. E qui Napoli potrebbe tornare in pista per ospitare una tappa dell'atletica mondiale scippata dal coronavirus. Ultimo aggiornamento: 19:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA