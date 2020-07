Francesco Molinari salta il PGA Championship, primo Major 2020 in programma a San Francisco (California) dal 6 al 9 agosto. Assenza pesante sul percorso del TPC Harding Park, dove ci saranno 95 tra i migliori 100 giocatori al mondo. Oltre al campione azzurro, all'appello mancheranno anche Lee Westwood, Shugo Imaira, Thomas Pieters ed Eddie Pepperell. Ma non solo. Ai nastri di partenza non ci sarà neanche Padraig Harrington, capitano del Team Europe alla Ryder Cup americana del 2021 nel Wisconsin. Molinari e Harrington verranno sostituiti da Troy Merritt e Talor Gooch. In procinto di trasferirsi in California con la famiglia, slitta ancora il ritorno in campo di «Chicco» Molinari, la cui ultima gara ufficiale risale al The Players Championship (12 marzo), sospeso dopo il primo round a causa dell'emergenza sanitaria. Ultimo aggiornamento: 11:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA