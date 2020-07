Renato Paratore vince in Inghilterra il Betfred British Masters di golf e festeggia il secondo titolo

in carriera sull'European Tour. A Newcastle upon Tyne grande impresa dell'azzurro che, con un

totale di 266 (-18) colpi, ha conquistato il primo «vero» torneo post ripartenza del massimo circuito continentale del green maschile, tornando al successo tre anni dopo l'acuto in Svezia al Nordea Masters 2017.