Dopo averli chiusi il 25 marzo a causa dell'emergenza sanitaria, il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha deciso che i campi da golf dello stato che sorge nel Midwest degli Stati Uniti riapriranno il 24 aprile, seppur con molte restrizioni. Dal 25 al 27 settembre il Wisconsin ospiterà - pandemia permettendo - la Ryder Cup 2020 sul percorso del Whistling Straits, ad Haven. Dopo un mese di chiusura totale - il Wisconsin secondo un rapporto della National Golf Foundation è ancora tra i 16 stati Usa ad aver chiuso i campi da golf - i circoli si preparano dunque a riaprire i battenti. Ma le limitazioni saranno molte. Club House e point shop rimarranno chiusi, così come i campi pratica. Mentre i tee time e i green free dovranno essere prenotati e pagati in anticipo via online. Esclusi anche i golf cart e il distanziamento sociale sarà una prerogativa imprescindibile per la riapertura. Ultimo aggiornamento: 11:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA