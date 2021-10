Gp Lotteria, Face Time Bourbon grande vittoria a tempo di record

Il Gran Premio Lotteria lo ha firmato il super campione Face Time Bourbon. Il vinictiore di due Amerique, dopo il secondo posto dello scorso anno, è salito sul podio con un allungo finale di cinquecento metri gazie al quale ha raggiunto e dominato il battistrada Aljarah One, siglando con 1'10”2 al Km il record della pista e della finale. Terzo un commovente Vitruvio davanti a Vernissage Grif che aveva commesso un piccolo errore in partenza. Eppure in batteria Face Time Bourbon (nella foto con Antonio Somma) si era dovuto accontentare del secondo posto alle spalle di Aljarah One. La rivincita, netta, nella splendida finale.

Nella prima batteria qualificati i tre più forti. Nell’ordine Vivid Wise As, Zacon Gio e Drole de Jet. Vivid ha via libera da General Bianco che ha tolto la testa a Zacon Gio. Il francese risale ai fianchi del battistrada con Zacon in schiena. Sprint finale con Vivid che controllava facilmente il finale di Zacon Giò che batteva Drole de Jet.

Nella seconda batteria il favoritissimo Face Time Bourbon non fa a tempo a raggiungere Alrajah On che è sfilato in testa su Vitruvio. La fuga dell’allievo di Gocciadoro si corona con il momentaneo record della pista (1’10”3 al Km). Anche Vitruvio strappa il pass per la finale.

Nella terza batteria Vernissage Grif, il grande sauro figlio di Varenne, domina la corsa passando in testa dopo 400 metri sui compagni di allenamento Global Trustworty e Bubble Effee che arrivanno nell’ordine. Gocciadoro, come allenatore, ha in finale sei cavalli. La scuderia Miccichè tre.