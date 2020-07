15 luglio 1893-15 luglio 2020: 127 anni di storia. Gran Pavese per l’anniversario della fondazione del Reale Yacht Club Canottieri Savoia. I soci del sodalizio bianco blu di Santa Lucia festeggeranno questa sera l’anniversario, come da abitudine, nei saloni del club, intrisi di fascino e storia.



«Saremo insieme con l’orgoglio dell’appartenenza al Circolo, nel quale personalmente ho mosso i primi passi da ragazzo - dice il presidente del Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta - Per molti soci, la nostra sede bianco blu è una seconda casa nella quale ci sentiamo a nostro agio con amici e consoci. Abbiamo visto passare grandi campioni, due sono nel mio cuore: Carlo Rolandi e Pippo Dalla Vecchia».



I soci si raduneranno stando ben attenti a rispettare le norme anti Covid. Proprio la pandemia ha impedito di organizzare quest’anno la tradizionale regata delle Vele d’Epoca: «Ma la nostra forza è guardare al futuro, anzi posso dire che il nuovo Consiglio ha avuto una partenza bruciante: abbiamo presentato il libro che celebra il Sessantennale dell’Olimpiade della vela a Napoli e ottenuto i primi successi sportivi nella vela, con la qualificazione di cinque atleti ai campionati nazionali giovanili. Altri due velisti della Classe Laser, invece, sono in partenza per i mondiali in Portogallo... E attendiamo con impazienza la ripartenza del canottaggio, sport nel quale il nostro club è ai vertici nazionali. Insomma, non è tempo di resoconti, ma di programmare e proiettarci verso i futuri successi» © RIPRODUZIONE RISERVATA