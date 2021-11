«Enorme soddisfazione per i risultati e per l’organizzazione». Si è concluso al meglio il Gran Premio Giovanissimi, come riferisce entusiasticamente Aldo Cuomo, presidente del comitato regionale campano di Federscherma. Protagonisti in pedana gli under 14 a Casagiove. «Staff rodato e paure della vigilia fugate. Non casuale la scelta di disputare la rassegna a porte chiuse, in linea con le disposizioni della Fis», tiene a precisare Cuomo, considerata la nutrita partecipazione di ben 180 atleti.

Il Club Scherma Salerno domina nel fioretto e nella sciabola. Nella categoria Ragazzi e Allievi si aggiudicano interamente il podio Giuseppe Di Martino, il compagno di sala David Terlizzi (battuto nel derby cittadino), Alessandro Bonavita e Raffaele Cammarota. Nella prova femminile si fanno valere Alessia Cuomo e Martina Funari. Terza Sara Ingenito, in coabitazione con Anastasia Kozak (Podjgym Avellino).

Tra i Giovanissimi prevalgono Luca Giordano e Lorenzo Tina. Chiudono al terzo posto Maurizio Silvestri e Fabio Maria Crispino (Club Scherma Portici). Monopolio nella categoria Giovanissime: vincono Giulia Messano, Anna Marie Maisto ed Emma Cuffaro. Anche nella categoria Bambini il gradino più alto del podio è occupato da Salerno con Andrea Pianese, che precede Emanuele Briola e Antonio Scognamiglio (entrambi del Club Scherma Portici), e Alessandro Giordano (Scherma Vesuviana). Sorride inoltre Sirya Bernadette Lambiase, anticipando Sophia Colella e Vittoria D’Alessio (entrambe della Podjgym Avellino).

«Sono oltremodo felice anche per i risultati ottenuti dal Circolo Nautico Posillipo, che ha conquistato 2 medaglie d'oro nelle categorie più difficili e a maggior numero di partecipanti (Allievi spada e Allieve sciabola con Angelo Errichiello e Carlotta Parisi). Ben 4 medaglie d'argento con Federica Vecci (sciabola Giovanissime), Daniela Rapolla (sciabola Allieve), Laura Chiacchio (spada Allieve), Alessandro Ormanni (spada Giovanissimi). In 4, ovvero Nicolas Landaida (Giovanissimi sciabola), Edoardo Mastellone (Allievi sciabola), Flavia Cicoria (Allieve spada), Zeno Smith (Maschietti spada), si classificano al terzo posto», osserva Cuomo.

Continua il magic moment per l'Accademia Olimpica Beneventana "Maestro Antonio Furno", che nella prima prova regionale ha conquistato 5 titoli su 8 in palio. I giovani spadisti guidati da Francesca Boscarelli e Dino Meglio e dai tecnici Martina Corradino, Francesco De Curtis e Giulio Miele, hanno mostrato ancora una volta tutto il proprio valore, confermando il club sannita ai vertici del ranking campano. Nella categoria Allievi medaglia d'oro per Nina De Curtis, che vince il titolo regionale dopo il recente successo in campo nazionale, mettendo in bacheca anche quello nella categoria Ragazze. Bronzo per Diletta Panarese nella categoria Ragazzi. Oro per Giulia Caporaso (Giovanissime), bronzo per Sofia Luongo. E ancora oro per Antonio Di Domenico e bronzo per Antonio Del Viscovo. Prima classificata Elena Adriana Baldini (Bambine).

Questi gli altri risultati:

Nella sciabola

Bambine: Alessandra Fusco (Club Scherma Napoli), Sabrina Cozzolino e Greta Madonna (entrambe Champ Napoli); Giovanissime: Angela Carolina Fusco (Club Scherma Napoli), Federica Vecci (Posillipo), Benedetta Albino e Anna Sepe (entrambe Champ Napoli); Allieve: Carlotta Parisi e Daniela Rapolla (entrambe del Posillipo), Ilaria Calviati (Champ Napoli) e Camilla Fimiani (vincitrice Ragazze-Ager Nocerinus); Maschietti: dominio della Champ Napoli con Andreas Verde, Antonio Langella, Francesco Pecorella, e Mario Mangiapia (Milleculure); Giovanissimi: Elio Fusco (Club Scherma Napoli), Alfonso Mertito (Scherma Chiaia), Nicolas Landaida (Posillipo) e Antonio Sommella (Milleculure); Allievi: Emanuel Manzo (Champ Napoli), Davide Pecoraro (Ager Nocerinus), Edoardo Mastellone (Posillipo) e Marco Busiello (vincitore Ragazzi-Champ Napoli)

Nella spada

Bambine: Elena Adriana Baldini (Accademia Olimpica Beneventana), Caterina Di Transo e Mariapaola Carpentieri (entrambe della Polisportiva Partenope); Giovanissime: Giulia Caporaso (Accademia Olimpica Beneventana), Giada Cammarano (Giannone Caserta), Sofia Luongo (Accademia Olimpica Beneventana) e Benedetta Bove (Polisportiva Partenope); Allieve: Nina De Curtis (vincitrice Ragazze-Accademia Olimpica Beneventana), Laura Chiacchio e Flavia Cicoria (entrambe del Posillipo); Maschietti: Riccardo Natale e Federico Natale (entrambi del Club Scherma San Nicola), Zeno Smith (Posillipo) ed Emanuele Intartaglia (Giannone Caserta); Giovanissimi: Antonio Di Domenico (Accademia Olimpica Beneventana), Alessandro Ormanni (Posillipo), Antonio Del Viscovo (Accademia Olimpica Beneventana) e Matteo Anselmo (Polisportiva Partenope), Allievi: Angelo Errichiello (Posillipo), Davide Del Prete (San Nicola), Riccardo Fiore (Nedo Nadi Salerno) e Albert Jakub Kowalczik (Giannone Caserta). Gianmarco Liuzzi vince la categoria Ragazzi (Club Schermistico Partenopeo).

Atleti premiati dal vicepresidente Fis Campania Vincenzo Agata, dai consiglieri regionali Francesca Boscarelli e Martina Longo, e da Dino Meglio.