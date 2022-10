Gran Premio Lotteria a Versinassge Grif, ad Agnano trionfa il figlio di Varenne

A vent'anni dell'ultimo successo del padre Varenne, il suo figlio più medagliato, Vernissage Grif, ha vinto la 73esima edizione del Lotteria superando in retta d'arrivo il favorito Vivid Vise As e migliorando anche il record della corsa (1”10”1) al Km. Versinagge porta i colori del napoletano Gennaro Riccio ed era guidato da Alessandro Gocciadoro al suo primo Lotteria. Al terzo posti si è classificato Zacon Gio.

La corsa di consolazione registrava il successo di Birba Caf (guidata da Enrico Bellei) che era stata quarta nella seconda batteria. La prima batteria aveva riservato due sorprese: sia l’eliminazione del cavallo più atteso, Cokstile, che quella del francese Dorgoz de Guez, quarto e quinto e quindi fuori dalla finale. Zacon Gio va in testa e guida fino al traguardo davanti ad Achille Blu, poi battuto Viscarda Jet. Arrivo senza scossoni nella seconda batteria con il successo di Bleff Dipa che dopo mezzo giro aveva superato il battistrada Vincero Gar, arresosi infine a Vernissage Grif con la delusione di Delia du Pommeraux, nulla poi anche nella consolazione. Facile anche il successo nella terza batteria del favorito Vivid Wise As che nella prima fase è rimasto tranquillo a centro gruppo per scattare solo al mezzo giro finale liquidando il battistrada Usain Toll, terzo arresosi anche a Mliondollarrrhyme.