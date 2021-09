Gran premo Lotteria di Agnano, il sorteggio premia i grandi favoriti

Rudy Krol, testimonial del sorteggio del Gran Premio Lotteria (domenica 3 ottobre) effettuato nei saloni di Villa D'Angelo-Santa Caterina della famiglia Giugliano, ha estratto un comodo numero 5 nella seconda batteria per Face Time Bourbon, il grande favorito.

Non è stato altrettanto fortunato nel sorteggio, che l'ex difensore del Napoli ha effettuato insieme con Margherita D'Angelo, il compagno di colori Vivid Wise As che ha avuto il sette nella prima batteria. In questa manche dovranno andare subito forte Zacon (n. 5) Giò e lo stresso Vivid Wise As (primo e terzo lo scorso anno) per arginare il francese Drole de Jet che è molto veloce, ma ha avuto in sorte il numero 8.

Più semplice sarà l'accesso in finale per Vernissage Grif, numero 3 della seconda batteria, considerato dai bookmaker il grande avversario per la finale di Face Time Bourbon. In esaurimento i settecento biglietti per le tribune (in vendita esclusivamente on-line sul sito etes o nelle ricevitore collegate allo stesso circuito), disponibili ancora parte degli altri settemila tagliandi per il parterre e le scuderie. Domenica le corse inizieranno alle 13,30. I cancelli dell'ippodromo apriranno alle 11. Obbligatori green pass e mascherine. In funzione un maxischermo per seguire anche Napoli-Fiorentina dalle 18.