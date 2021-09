Granfondo Campania, boom di iscritti: saranno in 275 al via domenica

Fervono gli ultimi preparativi in vista della terza edizione della Granfondo Campania, la gara di ciclismo organizzata dall’associazione Black Panthers di Francesco Vitiello in programma domenica 19 settembre con partenza e arrivo da Vulcano Buono a Nola. E nelle ultime ore, con la chiusura delle iscrizioni, è emerso un dato estremamente significativo sull’attenzione che la gara ha assunto tra gli sportivi e i tanti appassionati delle due ruote: alla chiusura delle adesioni, infatti, sono state registrate complessivamente 275 adesioni. Un numero ben superiore alle aspettative della vigilia, visto che gli organizzatori avevano fissato un risultato ottimistico attorno alle 200-220 presenze.

Domenica 19 settembre insomma si annuncia una grande festa dello sport, grazie in particolare ad un percorso altamente spettacolare che si snoderà su un tracciato lungo 105 km, che prevede l’attraversamento di 26 comuni: si parte dal Vulcano Buono di Nola alle ore 7.30 per poi transitare per San Felice a Cancello e Arienzo nel Casertano; Arpaia, Paolisi e Airola nel Beneventano; Rotondi, Cervinara e San Martino Valle Caudina nell’Avellinese; Pannarano ancora nel Sannio; Roccabascerana e Pietrastornina in Irpinia; Arpaise sempre nel Beneventano; Altavilla Irpina, Grottella, Capriglia Irpina, Summonte, Ospedaletto, Avellino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Taurano e Lauro in Irpinia; per poi tornare nel Napoletano passando per Liveri, San Paolo Belsito e Nola fino al traguardo posto nella zona di Vulcano Buono, che i primi potrebbero tagliare attorno alle 10.30. Restando agli iscritti, tanti i papabili che si candidato a lasciare il loro nome nell’albo d’oro della manifestazione: al via ci sarà tra gli altri il vincitore dello scorso anno, Giuseppe Bianco. Stando ai pronostici della vigilia, un ruolo da protagonisti se lo dovrebbero ricavare atleti come Onofrio Mozzillo e Maurizio Desiderio.

Intanto domani, sabato 18 settembre, si parte: nel pomeriggio apertura del Villaggio Maratona e dalle 15 consegna dei pacchi gara con relativo numero di partenza. Alle ore 16 sono attesi i testimonial dell’evento, Claudio Chiappucci e Gilberto Simoni, che nei saloni dell’hotel Holiday Inn (accessibili direttamente dalla piazza di Vulcano Buono) parteciperanno ad un convegno-conferenza sul ciclismo di ieri e di oggi, al quale saranno presenti tra gli altri gli organizzatori, i vertici di Vulcano Buono guidati dall’amministratore delegato Gian Marco Nicelli e importanti firme del giornalismo sportivo. Per giornalisti e appassionati sarà l’occasione per porgere le proprie domande ai due testimonial della Granfondo Campania.