Green Bari-Shedirpharma Sorrento 3-1, ko anche in Puglia

Continua la serie negativa della Shedirpharma Sorrento che perde 3-1 (25-15, 26-24, 22-25, 25-20) sul campo della Gruppo Stamplast M2G Green Bari nel girone Blu della serie A3 di volley maschile.

La Shedirpharma inizia ancora una volta il match con il piede sbagliato regalando il primo set ai padroni di casa. Si risveglia nel secondo set conducendo le danze ben buona parte del parziale ma l'ennesima flessione permette ai padroni di casa di portarsi sul 2-0. Finalmente al terzo tentativo la Shedirpharma riesce a giocare un intero set senza cali evidenti conquistando il parziale e riaprendo il match ma un paio di errori ad inizio del set successivo innescano l’ennesimo crollo motivazionale che consente al Bari di chiudere il match quasi in scioltezza.

La Gruppo Stamplast M2G Green Bari inizia l’incontro con Martinelli in regia, Paoletti opposto, Ferenciac e Ciaravella schiacciatori di banda, Persoglia e Deserio centrali, Rinaldi libero. La Shedirpharma Sorrento risponde con Aprea in regia, Albergati opposto, Starace e Cuminetti schiacciatori di banda, Buzzi e Remo centrali, Donati libero. A dirigere l’incontro Alberto Dell’Orso di Montesilvano coadiuvato da Christian Palumbo di Cosenza. Addetto al video check Antonio Colaprieto.

Inizio catastrofico della Shedirpharma che va subito sotto 6-1 costringendo Esposito a bruciare subito i due time out a disposizione. La reazione non arriva e i padroni di casa riescono addirittura ad incrementare ulteriormente il gap nelle battute finali del set. Una situazione che purtroppo in casa Shedirpharma si ripete troppo frequentemente e a cui finora non si è riuscito a porre rimedio. Ormai Esposito ha capito che non dipende dai singoli e ha mantenuto in campo la formazione iniziale per tutta la durata del match senza operare nessun cambio, limitandosi ad aspettare che passasse la tempesta. In effetti il risveglio c’è stato. Nel secondo e terzo set la Shedirpharma ha giocato allo stesso livello dei padroni di casa e con un poco di fortuna in più forse avrebbe pure potuto portare a casa qualche punto, ma come già detto sono bastati un paio di errori ad inizio quarto set per ritrovarsi nuovamente nel baratro. Il giorno in cui si riuscirà a individuare le cause di questi blackout prolungati di cui è vittima la squadra sorrentina sarà forse evidente anche la soluzione. Più passa il tempo più aumenta il rischio di ritrovarsi coinvolti nella lotta per non retrocedere anche se basterebbe un piccolo scatto di orgoglio per tirarsi definitivamente fuori dai guai. Le risorse per farlo ci sono già basta solo capire cosa fare per utilizzarle al meglio. Anche stasera Albergati è stato il miglior realizzatore del match

La prossima settimana il campionato di Serie A3 Credem Banca osserverà un turno di riposo per permettere la disputa delle finali di Coppa Italia. Alla ripresa è in programma la terzultima giornata del girone di ritorno e la Shedirpharma Sorrento sarà impegnata nel derby regionale con la Wow Green House Aversa che si giocherà al Palatigliana sabato 18 marzo con inizio alle 20.30.