Il predatore dell’acqua., ovvero il «» dei tempi moderni. Settimana di festeggiamenti all’ombra del. Ieri 3 settembre il suo onomastico, domani il suo 26esimo compleanno. «Sono contento di essere a Napoli, è una città che ho nel cuore», dichiara l’oro olimpico di. Seduta di allenamento mattutina allaperinsieme a. Prima in palestra e poi dalle ore 11.15 nella piscina all’aperto del. Accanto, in corsia numero uno,), consorte di, tecnico 39enne specializzato nel fondo, che ha condottoall’argento a cinque cerchi in, che dirige le operazioni sul piano vasca.«Sto facendo il possibile per arrivare preparato alle prossime, spostate di un anno», afferma fiducioso e sorridente l’atleta delle. Sullo sfondo giganteggia il Vesuvio con il pensiero rivolto al, in. Si annuncia una scalata clorata e salata lungo le pareti ripide nipponiche. Animato da nuovi stimoli, il campione olimpico in carica dei 1500 metri stile libero insegue un sogno «folle» ma non impossibile. Ripetersi, conservare il suo scettro, battagliare negli 800 metri e trionfare nella 10 km in acque libere. Triplice impresa, inedita quanto affascinante.Domenica 5 settembre la staffetta della 55esima edizione della, l’impegnativa maratona di 36 km, organizzata da. Paltrinieri la vera novità. «Studi in Scienze politiche e Relazioni internazionali al momento in stand by. Dopo le Olimpiadi continuerò a studiare. Adesso la concentrazione è focalizzata sul nuoto», ammette il plurititolato nuotatore di. Certamente il Paese non agevola lo studio e lo sport professionistico. «Si fa fatica ina conciliare entrambi gli aspetti», avverte Greg.Parquet e non solo corsia. «Il basket nel cuore. La passione per la palla a spicchi c’è sempre stata, sin da piccolo. Sono un grande appassionato. Gioco poco ultimamente ma seguo tantissimoe campionato italiano. Con i miei amici giocavo a pallacanestro e non a calcio», rivela Paltrinieri, che non nasconde la sua simpatia. «Napoli città del calcio per eccellenza ma sono tifoso juventino».Immerso nella Grande Bellezza. Ieri sera cena alcon il presidente della, il presidente della, e il direttore tecnico delle Fiamme Oro,. Prima, però, una tappa obbligata. «Ho acquistato una cravatta da, riferisce soddisfatto la stella del nuoto.Pace e tranquillità al Molosiglio, dove ha ritrovato i fratelli) e Pasquale (. A seguire la sessione anche, allenatore giallorosso. «Toccata e fuga alla Scandone nel 2013. In questi giorni andrò alla scoperta della città. Si mangia benissimo e mi piace l’atmosfera che si respira. Sicuramente pizza a pranzo», assicura Paltrinieri. Di bracciata in bracciata verso nuovi orizzonti.