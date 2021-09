Alessandro Rega, Alfredo Di Matteo, Emanuele Davi, Paolo Vietri, Mario Mancini, Giuseppe Maria Noschese, Andrea Citro (autore del penalty decisivo), allenati da Enzo Gallo (nelle foto di Prandi Service), sono i vincitori under 10 dell’HaBaWaBa International Festival. Sul gradino più alto del podio le calottine della Pallanuoto Salerno, che hanno battuto ai tiri di rigore gli ungheresi del Pecsi 11-10.

Sfida agguerrita nella piscina olimpica del Bella Italia & EFA Village di Lignano Sabbiadoro. Magiari avanti nel punteggio 7-4, poi la rimonta dei campani, abili a portarsi in vantaggio. I ragazzi del Sud Italia si fanno, però, recuperare ma sia aggiudicano il trofeo, seppur di misura, dai cinque metri. Per la Pallanuoto Salerno si tratta del secondo successo al Festival dopo quello del 2018 con l’under 9, festeggiato con tante lacrime di commozione da parte dei piccoli campioni salernitani. Pienamente soddisfatto Tonino Luongo, giunto al quarto successo (2012 e 2013 con Mirmidomi Salerno, poi la vittoria di tre anni fa e questa del 2021).

Al Posillipo under 10, allenato da Gianmarco Abbate, il premio Fair Play: i coccodrilli rossoverdi votati dalle giurie arbitrali come la squadra più corretta, così come la Lazio-Akrosport (under 12), il Dunaujvaros (under 14 femminile), l’YBL (under 14 maschile).

Festeggia anche Waterpolo Palermo: rifilato un largo 14-7 ai Barracuda della Rari Nantes Sori (under 12). Nello staff dei siciliani Alexandra Araujo, medaglia d’oro ad Atene 2004 col Setterosa. Al termine dell’incontro i piccoli atleti hanno dato lezione di amicizia e sportività, stringendosi la mano e abbracciandosi al fischio finale.

Alla presenza del leggendario Ratko Rudic, 4 volte oro alle Olimpiadi e consigliere della Waterpolo Development, gli ungheresi dell’YBL (under 14) hanno prevalso sulla Lazio (12-5). Esultanza in rosa per le ungheresi del Dunaujvaros sulle liguri della Locatelli Genova: le magiare si sono imposte sulle genovesi (6-3), prendendosi la rivincita e riscattando la finale femminile under 13 del 2019, che era stata vinta proprio dalla Locatelli.

HaBaWaBa 202 si riconferma il più grande evento giovanile di pallanuoto al mondo con 59 squadre in acqua e 698 partecipanti. Nella cerimonia di chiusura è stato premiato anche il Golden Baby, ovvero il giocatore più giovane dell’intera manifestazione: il riconoscimento è andato ad Andrea Costanzo, giocatore della Lazio (nato il 19 febbraio 2013).

Si rafforzano legami di amicizia e dopo la pausa forzata del 2020 l’HaBaWaBa dimostra, ancora una volta, tutto il suo fascino, permettendo a tanti bambini e ragazzi di crescere e sognare con lo sport. Anche in tempi di pandemia, non c’è niente (di magico) come l’HaBaWaBa.