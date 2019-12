"Mi sono sempre piaciute le auto e sono stato sempre un grande appassionato, mi è capitato di avere un esperienza con le auto da rally, andai alla mostra d’oltremare qualche anno fa, ci stavano delle dimostrazione e partecipava anche il mio amico Fabio Gianfico pilota di auto di rally, e facemmo dei giri di pista, Guidava lui, io ero al suo fianco". Ed è quindi quasi automatico che Hamsik Winery, l'etichetta che il campione slovacco ha lanciato sul mercato europeo, faccia il suo esordio anche in pista e sulla vettura di Fabio Gianfico che ha esordito nel Rally di Sperlonga dove non è riuscito a trionfare dopo aver dominato le prime due prove solo per sfortuna. © RIPRODUZIONE RISERVATA