I 75 anni dell'USSI: grandi firme e campioni sulla MSC Seaview

«Il racconto dello sport dalla provincia fino agli eventi internazionali grazie alla nostra ramificazione sul territorio e all'impegno di corrispondenti, informatori, fotografi e cineoperatori che arricchiscono il lavoro di grandi firme, voci e volti». Queste le parole di esordio del Presidente USSI Gianfranco Coppola nella giornata che celebrava i 75 anni dell'USSI, celebrazione organizzata a Genova sulla nave da crociera MSC Seaview.

«Siamo orgogliosi di aver potuto festeggiare un compleanno così importante in Liguria – sottolinea Michele Corti, presidente del Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi - proprio come fu per i 60 anni nel 2006. Proprio come a bordo della Motonave Philippa nel 1946 quando la storia dell’Ussi ebbe inizio, qui a Genova!».

Il “Racconto dello Sport” ha potuto contare sugli interventi di Roberto Beccantini (firma di Tuttosport, Gazzetta dello Sport, La Stampa e Guerin Sportivo, per molti anni giurato italiano del “Pallone d’oro”), Gianni Merlo (Gazzetta dello Sport, oggi presidente dell'Associazione internazionale della stampa sportiva), Filippo Grassia (firma, volto e voce storica del giornalismo sportivo, past president Ussi dal 1991 al 2002), Lucia Blini (Vicedirettore NewsMediaset e storico volto di Studio Sport), Piero Sessarego (già inviato del TuttoSport, caporedattore sport e prima firma de Il Secolo XIX), Vito Romaniello (caporedattore Lapresse, già telecronista di Stream e Mediaset Premium, sopravvissuto dopo una lunga battaglia contro il covid) e Guido Zucchi (storico fotografo del Guerin Sportivo).

Ospiti d’onore alcuni personaggi dello sport italiano che hanno scritto pagine straordinarie in questi 75 anni. Dal CT campione del mondo di calcio Marcello Lippi, all’allenatore neocampione d’Europa con l’Italvolley Fefé De Giorgi (già alzatore dell’Italia fenomenale di Velasco). Da Charlie Caglieris (oro azzurro agli Europei di basket del 1983) a Mauro Nespoli (tre volte medagliato nel tiro arco alle Olimpiadi di Pechino, Londra e Tokyo), da Eraldo Pizzo (il più forte pallanuotista italiano di tutti i tempi, oro olimpico a Roma 1960) ai fratelli Fulvio e Sabina Valbusa (vincitori di 3 medaglie olimpiche nello sci di fondo). E ancora Gabriele Gori (uno dei migliori giocatori al mondo nel beach soccer) e Andrea Liverani (bronzo nella carabina 10 metri alle Paralimpiadi di Tokyo).