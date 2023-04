I campioni dello sport inaugurano un campetto a Pianura

«Un'ora di sport è sempre un raggio di sole». La bandiera italiana accanto a quella europea. Campioni e istituzioni, alunni e genitori. E uno striscione in bella mostra, che ricorda il nome della struttura in questione e il nome del progetto. L’apertura e l’inaugurazione del campetto multisportivo in erba sintetica a Pianura è un momento non solo celebrativo che merita di essere rimarcato. E’ occasione gradita e attesa per promuovere azioni di contrasto al rischio incombente di dispersione scolastica, e al contempo una strategia mirata, volta ad osteggiare il degrado culturale, sociale ed economico.

All’istituto comprensivo Giovanni Falcone (ad indirizzo musicale) è ben visibile la funzione di Scuola Viva in Quartiere, tesa a riqualificare gli edifici scolastici con il Por Campania 2014-2020. In via Pallucci si è celebrato un vero momento di sport con il nuovo spazio all’aperto messo a disposizione dei giovani per le attività motorie.

Due gli ori olimpici intervenuti: il campione di pallanuoto Franco Porzio (Barcellona 1992) e il campione di pugilato Patrizio Oliva (1980). Per il nuoto Francesco Vespe e in rappresentanza del mondo paralimpico il campione Francesco Iannelli. E poi il docente-campione (sempre con la calottina rossoverde) Antracite Lignano e il dottore Maurizio Marassi, specialista in medicina dello sport e direttore del centro Sms, che ha sottolineato l’importanza dei corretti stili di vita e i sani comportamenti alimentari. Per la Regione Campania Lucia Fortini, assessore alla scuola, alle politiche sociali e giovanili, Andrea Saggiomo, presidente della IX Municipalità, insieme all’assessore Lanzaro.

«Sport all'aperto ulteriore momento di crescita per i giovani», ha dichiarato soddisfatto il dirigente scolastico Maria Rosaria Gargiulo, certificando il successo dell’iniziativa.