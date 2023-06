I fratelloni del due con sono sempre napoletani: Luca e Marco Vicino oro agli Assoluti

Torna il mito dei Fratelli Abbagnale? No, anche perché la barca è uscita dal programma olimpico, ma quando una coppia di fratelli vince il due con fa sempre effetto. E' il caso di Luca e Marco Vicino che con Alessandro Bonanno al Timone hanno conquistato per il circolo Italia il titolo italiano nella specialità cara ai fratelloni di Castellammare di Stabia. Particolarità è che alle spalle dei pluridecorati Vicino c'è la Marina Militare con Antonio Vicino, fratello dei due e lo stabiese Aniello Sabbatino. Al timone Alessandra Faella. Fratelli Vicino nati e seguiti da Antonio Colamonici. Un poker, i gemelli Luca e Marco, oltre al capostipite Giuseppe, due volte medaglia Olimpica, e Antonio, ossatura della Nazionale italiana del remo.

Nei campionati italiani di Gavirate con 24 titoli in palio nelle categorie Senior e Pesi Leggeri, brilla il quattro senior di Matteo Castaldo, Davide Mumolo, Matteo Della Valle e Giuseppe Vicino, timoniere Ilaria Colombo.

Titolo italiano nel quattro senza senior anche per la Marina Militare con Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola, Emanuele Liseo Gaetani e Giovanni Abagnale. I primi due nati all'ombra del tecnico Mimmo Perna. Nell'otto Fiamme Gialle gloria per Alfonso Scalzone (Savoia) davanti a un otto Marina Militare infarcito di napoletani: Abbagnale, Di Colandrea, Monfrecola, Abagnale. Nel due con Under 19 titolo al Cus Torino. Dietro il Savoia con Capezza-Mangir, timoniere Leo Vaughan Bozzetto. Terzo il Posillipo con Davide Piovesana e Aldo Chiarolanza, tim Fuscaldo.