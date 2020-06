© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le date, mai casuali. Nello sport come nella vita c’è chi arriva e chi parte. Chi saluta e ringrazia, senza mai dimenticare provenienza, permanenza e prospettiva. Il 30 giugno 1984divenne finalmente un giocatore del, dopo una trattativa serrata con il, che durò 50 giorni. Stessa data, anno diverso (2020), ultimo martedì del mese.in versione. «Parto. Non dimenticherò né la viané tutti gli altri quartieri di Napoli; ai miei occhi è, senza nessun paragone, la città più bella dell'universo».E poi il portiere ligure rafforza il concetto, citando. «Da quanto si dica, si narri, o si dipinga, Napoli supera tutto: la riva, la baia, il golfo, il, la città, le vicine campagne, i castelli, le passeggiate… Io scuso tutti coloro ai quali la vista di Napoli fa perdere i sensi!».Accadde anche cona, una volta giunto ai saluti finali. Nostalgia canaglia. «Un forestiero quando viene a Napoli piange due volte: quando arriva e quando parte». Lo spagnolo riprese la frase diin «».La magia del panorama, un angolo di. Incantarsi a via. Dalla terrazza diil mare luccicante,e il. Il portiere diha scelto la «sua» cartolina. Immersione di emozioni e ghirlanda di suggestioni. «Oggi formalmente termina il contratto con il Posillipo. Mi faceva piacere condividere un momento con lo staff dell’ultimo triennio. Sono stato veramente bene. Sono amici prim’ancora che professionisti, con i quali ho collaborato», spiega il pallanuotista classe 1986.Accolti da, ex pallanuotistae della, pranzo distensivo con ospiti d’eccezione., oro alle, bronzo ad, un monumento della pallanuoto italiana e non solo, tra le 50 leggende della waterpolo internazionale,. E ancora tre(1997, 1998, 2005) e la sfilza di scudetti. Il tecnico, allievo e vice di(non serve aggiungere altro!), l’ex consigliere alla pallanuoto posillipinae il dirigente, l’amico fraterno, campione del mondo e, con il quale ha vinto l’nel 2015 alla«Mi faceva piacere trascorrere tempo con loro. Un semplice arrivederci, perchè resterò per sempre legato a Napoli. Appena possibile, anche per una sola giornata libera, verrò a trascorrerla qua», racconta e promette Tommi.Dedica un pensiero ai commensali. «Un piccolo modo per sdebitarmi nei loro confronti, che hanno fatto davvero tanto, specialmente Gigi Massimo Esposito, che tre anni fa si è impuntato, credendo fortemente in me, tanto da diventare parte integrante del «nuovo» Posillipo: si rivelò una spinta per tornare ai miei livelli tecnici». Una narrazione affettuosa rivolta a destinatari ormai centrali nella vita del ragazzone-portierone. «Decisivo chiaramente il contributo di Roberto (Brancaccio); indispensabile l’aiuto di Carlo (Silipo) nei momenti più burrascosi: mi ha sempre saputo consigliare nel migliore dei modi; naturalmente Gianni (Grieco), il primo amico di Napoli, visto addirittura l’anno precedente il mio arrivo all’ombra del Vesuvio».Legame inossidabile. «Ho avuto la fortuna che ci fosse anche Vincenzo (Renzuto), in pausa dal collegiale del: con lui ho condiviso tutto, dentro e fuori dal campo», osserva sorridendo. E poi la sorpresa inaspettata, ad impreziosire il tutto. «Una giornata perfetta, condita dal saluto affettuoso di, con il quale ci siamo complimentati per la conquista dellacontro la. Non è mancato l’in bocca al lupo da parte del capitano del Napoli per la mia nuova avventura con il», ha concluso ebbro di felicità Negri.Posillipo perennemente nel cuore, Napoli amore a prima vista.