Internazionali, Halep nuova regina: la Pliskova si ritira nel secondo set

abdica:è la nuova campionessa degli. La romena, alla terza finale al, alza la prima coppa del torneo romano. Una bella mano gliela dà l'infortunio della tennista ceca che comincia il match fortemente limitata da un infortunio alla gamba - e infatti incassa un 6-0 rapidissimo - e poi, quando prova a spingere un po' di più, in avvio di secondo, si rende conto che il dolore non può essere gestito e alza bandiera bianca sul 2-1 in favore della numero 2 del mondo e 1 del tabellone. Che in appena 31 minuti si trova regina degli Internazionali e riceve dal destino ciò che le aveva tolto nel 2017, quando un infortunio al piede l'aveva limitata nella prima finale contro, cambiando le sorti di un match che l'aveva vista vincere il primo set in scioltezza.Nonostante il dolore la Halep portò stoicamente a termine quella finale, così come fece Sara Erraninel 2014, quando finì addirittura in lacrime contro: è dunque questa la prima finale femminile della storia del Foro Italico a essere interrotta da un infortunio. Non si interrompe invece la striscia della campionessa rumena che vince il suo terzo torneo di fila e non perde un match dalla semifinale deglidi fine gennaio. Dopo quel ko contro, vendicato proprio nei quarti degli Internazionali, la Halep ha vinto ae, dopo il lockdown, ae Roma. In totale sono 14 match di fila senza sconfitta, mentre il record 2020 parla di 20 vittorie contro 2 soli ko.Alla cerimonia di premazione della nuova campionessa sono intervenute anche, le due ragazzine che durante ilavevano regalato un sorriso al mondo con la loro partita a tennis dai tetti delle loro case e che sono state invitate dallacome simbolo di quella voglia di lottare contro le avversità che - spiega la- ha contraddistinto quest'anno anche il torneo di Roma.