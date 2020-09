Internazionali, Halep in finale: Muguruza sconfitta in tre set

Provaci ancora, Simona. E' la numero 2 del mondo e numero 1 del tabellone la prima finalista degli Internazionali Bnl d'Italia. Simona Halep manda baci al cielo sul Centrale in cui risuonano di nuovo gli applausi degli spettatori. Ha appena battuto l'ottima Garbine Muguruza vista in questa edizione del torneo. La spagnola del Venezuela, numero 9 del tabellone, si è arresa con il punteggio di 6-3 4-6 6-3 ma esce comunque a testa alta da un torneo che l'ha vista di nuovo su buoni livelli, con la chicca dell'eliminazione di Vika Azarenka, forse la giocatrice più in forma del momento.

Per la Halep - che attende la vincente della sfida tra la campionessa in carica Karolina Pliskova e l'outsider Marketa Vondrousova - quella di domani sarà la terza finale. Le prime due sono andate male. Ma dall'altra parte della rete c'era sempre Elina Svitolina, che quest'anno ha salutato in anticipo, battuta proprio dalla Vondrousova. Che sia un segnale per la giocatrice romena?



