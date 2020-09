Ultimo aggiornamento: 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ovviamente c'è amarezza. Volevo arrivare in semifinale. Non posso essere soddisfatto per com'è andata oggi, ma sono comunque fiero di me». Sono le parole a caldo di Matteo Berrettini dopo il ko connei quarti degli Internazionali Bnl d'Italia . «Sono stato bravo a reagire e alla fine stavo bene in campo, avrei potuto giocare altri due set – ha spiegato il romano – L'unica cosa negativa è che è andata male e di questo sono ovviamente molto dispiaciuto». Matteo, che all'uscita dalaveva accusato dei problemi fisici che avevano rallentato gli allenamenti, si sente comunque pronto per il Roland Garros . «Venivo dal cemento e non avevo giocato mai sulla terra. Qui invece ho fatto tre partite a livelli alti, ho dimostrato di sapermi adattare in breve tempo. E' stato un anno difficilissimo, tra infortuni e poche partite da giocare».Decisiva per Matteo è stata anche l'assenza del pubblico. «Nel secondo set mi sentivo spento, ho avuto un calo di adrenalina – ha raccontato – Sarebbe servita una scintilla. Il pubblico? Ci fosse stato sicuramente me l'avrebbe data. Poi non posso dire se avrei vinto o perso comunque...». Qualche perplessità sulla scelta degli organizzatori per il(«avrei preferito giocare sul», ha ammesso Matteo) e uno sguardo al futuro. «Ho 24 anni e posso continuare a crescere – conclude Berrettini – So quali sono gli aspetti su cui devo lavorare: la risposta, il rovescio... Ma ci sto lavorando duramente e a sentire i miei coach i progressi ci sono».