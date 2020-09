Novak Djokovic trionfa agli Internazionali Bnl d'Italia. Il numero uno del mondo in finale ha superato 7-5 6-3 l'argentino Diego Schwartzman, che aveva eliminato nei quarti Rafa Nadal. Per Djokovic si tratta del quinto successo al Foro Italico in dieci finali giocate. Il serbo torna al successo dopo cinque anni: l'ultimo successo risaliva al 2015 quando superò in finale Roger Federer.

