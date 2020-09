Paolini show: travolta la Sevastova, ora c'è la sfida alla Halep

Ultimo aggiornamento: 16:49

Brillanella prima giornata degli. La tennista azzurra, numero 99 del mondo e in tabellone grazie a una wild card, ha ripagato la fiducia della Federazione battendo nettamente al primo turno la lettone, attuale numero 45 del mondo ma con un passato da numero 11. Il punteggio - 6-2 6-3 - la dice lunga su come Jasmine abbia approcciato il match in modo perfetto, senza concedere nulla alla più quotata avversaria. Per la Paolini ora c'è la sfida d'èlite contro Simona Halep , numero 2 del mondo e prima giocatrice del seeding romano.Nel match più spettacolare della prima giornata vittoria soffertissima dicontro, due tie break, vinti dall'americana a 4 e a 6 punti, che hanno tenuto in campo le due giocatrici per quasi due ore e mezza.