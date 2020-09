Pronti? Via. E il primo match sul Centrale, che apre questa inedita edizione a porte chiuse degli Internazionali Bnl d'Italia, regala subito una sorpresa. Il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 16, saluta la terra rossa del Foro Italico dopo nemmeno due ore. Dopo un'ora e 43 minuti, per la precisione, quelli che sono bastati al serbo Filip Krajniovic per avere la meglio con il punteggio di 6-4 7-5. Il serbo attende ora il vincente del match tra Kyle Edmund e un qualificato.



Qualificato che potrebbe essere il nostro Lorenzo Musetti che ha vinto la battaglia della Next Gen tricolore con Giulio Zeppieri, nell'ultimo turno delle qualificazioni: 6-1 5-7 6-3 il punteggio in favore del 18enne carrarino. O anche il redivivo Marco Cecchinato, che dopo un periodi di appannamento ha superato brillantemente le qualificazioni, battendo nell'ultimo turno lo slovacco Jozef Kovalik per 6-2 6-1







I risultati di oggi: Krajnovic (Ser) b. Auger Aliassime (Can, 16) 6-4 7-5,