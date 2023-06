Il bronzo di Alessandra Mangiacapra ai Giochi Europei di Cracovia

Da Orano a Cracovia, un anno dopo. Fa incetta di medaglie e peluche Alessandra Mangiacapra, attestandosi sempre ai vertici del karate internazionale. Una conferma positiva per l’atleta delle Fiamme Oro, protagonista nel kumite (categoria 61 kg). Dai Giochi del Mediterraneo a quelli Europei brilla il talento cristallino della ragazza di Caserta. Sul podio spicca il suo sorriso. Al collo un pesante bronzo. Con un leoncino giallo in Algeria e un draghetto verde in Polonia a farle compagnia.

Bielsko-Biala Arena. «E’ stata una gara importante. Sono molto contenta di aver preso parte ai Giochi Europei di Cracovia, perché era fondamentale rientrare nei primi 8 per potervi accedere», racconta entusiasta la karateka campana. «Percorso difficile, causa diversi infortuni. Sono contenta del risultato, perché mi ha dato una bella iniezione di fiducia e di consapevolezza», dichiara soddisfatta. «Visto lo spessore della concorrenza in Polonia, non era facile conquistare la medaglia. Il mio un girone impegnativo, composto da atlete medagliate agli ultimi Europei, Mondiali, World Games», tiene a precisare Alessandra.

L’azzurra ha passato la pool B, aggiudicandosi due incontri ai danni della svedese Johanna Nillsson (2-1) e della slovacca Ingrida Suchankova (2-1), arrendendosi all’ucraina Anita Serogina (5-1). In semifinale, poi, è stata superata dalla tedesca Reem Khamis (7-1), campionessa d’Europa in carica, che è salita sul gradino più alto del podio in terra polacca.

«Sono riuscita ad affrontare la gara con tanta fame e determinazione e prendere a tutti i costi questa medaglia. Ci tenevo particolarmente anche per dare uno stop al periodo di negatività», afferma l’atleta in tuta cremisi. «Ringrazio la delegazione italiana, che mi ha permesso di essere agli European Games 2023, il gruppo sportivo delle Fiamme Oro e il mio coach Cristian Verrecchia, che mi è costantemente accanto e crede in me», argomenta la poliziotta.

Prossimi obiettivi. «Nel secondo semestre si terranno i campionati del mondo e desidero arrivare al top della forma. Punto ad una medaglia più prestigiosa. Ce la metterò tutta», conclude fiduciosa Mangiacapra.