Terzo gradino del podio. Il Posillipo under 16, allenato da Davide Truppa, mette al collo un bronzo pesante nella Final Eight disputata alle Piscine di Albaro. Superando Waterpolo Palermo 12-7, i rossoverdi chiudono al meglio una intensa stagione clorata.

«Sono contento del risultato, perché i ragazzi meritavano di tornare a casa con una medaglia (qualunque essa fosse) per i tanti sacrifici fatti durante l'anno», spiega il valido tecnico napoletano. «Certamente c'è rammarico per come è andata la semifinale, ma sono certo che sarà di grande insegnamento in particolare per i più giovani, che impareranno ad avere maggiore cattiveria nei momenti decisivi della partita». I rigori hanno premiato la Roma Vis Nova: è mancata soltanto una buona dose di fortuna.

«La più grande vittoria è stata quella di aver visto grande compattezza in un gruppo partito con poca considerazione e tante incertezze ad ottobre», asserisce Truppa. «Ringrazio la società per l'appoggio e il supporto costante, dimostrato dalla presenza alle finali del capo allenatore e dei dirigenti della prima squadra. Un ringraziamento particolare, poi, all'allenatore in seconda, Elios Marsili, al dirigente accompagnatore Diego Izzo e al preparatore atletico Giuseppe Casadei, tutte persone speciali che hanno dato tanto a me e ai ragazzi».

Si tratta di un altro prestigioso risultato per il settore giovanile del Posillipo, guidato dal neopresidente Aldo Campagnola, dal vicepresidente sportivo Maurizio Marinella e dal riconfermato consigliere con delega alla pallanuoto Luigi Massimo Esposito. Il Posillipo si è sempre distinto in tutte le competizioni clorate.

«Intendo rivolgere sinceri complimenti a tutto la staff tecnico e dirigenziale, nonché agli atleti, che hanno ben figurato in tutte le manifestazioni nazionali ed internazionali, come il trionfo dei giovanissimi nel torneo HabaWaba, confermando il ruolo di indiscusso protagonista del Circolo Nautico Posillipo, sempre ai massimi livelli come antica tradizione», conclude soddisfatto Esposito.