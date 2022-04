«L’Italia ha bisogno di voi». Lancia l’appello via social Giacomo Russo alla vigilia di Italia-Croazia per la qualificazione agli Europei under 18. Si giocherà domani (ore 19.30) e nell’intero fine settimana al PalaVesuvio, nella palestra C di via Argine. Ponticelli torna ad essere centrale con lo sport sul parquet.

«Siamo pronti per questa nuova avventura. Si preannuncia un evento molto importante come è stata la Champions Cup di sitting volley. A settembre, poi, il quadrangolare con Stati Uniti, Giappone, Polonia e la Nazionale italiana femminile in preparazione al Mondiale. Credo che Napoli sia ben rappresentata per quel che riguarda la pallavolo», dichiara orgoglioso Guido Pasciari, presidente Fipav Campania.

Dopo 5 anni torna una Nazionale italiana in Campania. E lo fa in occasione di un appuntamento di grande prestigio: gli azzurri, detentori del titolo (Lecce 2020), si giocano l’ultima chance per staccare il pass in vista della rassegna continentale, che si terrà a Tbilisi, in Georgia, dal 9 al 17 luglio.

«E’ motivo di grande orgoglio ospitare questo importantissimo girone. Passa solo la prima delle tre squadre presenti. Dovevano essere in origine quattro ma poi la Russia è stata esclusa per le note vicende internazionali. Ci giochiamo tutto con due nazionali forti come la nostra», spiega il presidente del comitato regionale. «L’orgoglio campano si farà sentire con la presenza di Giacomo Russo. Speriamo possa dare il suo contributo. Ho visto in questi giorni i ragazzi convinti ed entusiasti, pronti ad ottenere il risultato che la Federazione e tutto il movimento pallavolistico italiano si aspetta da loro. Stiamo assistendo a degli ottimi allenamenti con uno staff competente. L’ospitalità, -credo-, sia stata ottimale. I ragazzi hanno trascorso la Pasqua e le festività all’ombra del Vesuvio e abbiamo provato a farli sentire a casa». Operazione ampiamente riuscita.

Spinta dei tifosi. «Aspettiamo l’arrivo del pubblico, che possa scaldare un po’ di più la palestra dedicata ad Ivan Meriggioli. Poi sarà il campo a dare la risposta definitiva. Ci crediamo e siamo tutti proiettati verso questo risultato, che sarebbe importante per tutto il movimento», auspica fiducioso Pasciari.

Topic moment. «Si tratta di un momento oltremodo importante per il gruppo: è presente il direttore delle Nazionali giovanili azzurre, Julio Velasco, con il suo carisma, la sua esperienza e con tutto se stesso, insieme a Michele Zanin e ai suoi collaboratori, per far sentire la vicinanza della Federazione e di tutta la pallavolo italiana ai ragazzi. Ogni piccolo consiglio, ogni sguardo, ogni momento che Velasco sta dedicando agli azzurri dal primo giorno del collegiale in Campania e in precedenza a Campobasso, con l’Iran, sono momenti assolutamente fondamentali per la crescita del gruppo e non solo», ribadisce Pasciari.

Generazione dei fenomeni. Epopea intramontabile. «Velasco ha scritto pagine di storia e ancora oggi continua a dare il suo contributo, tant’è che la Fipav si è avvalsa di nuovo della collaborazione preziosa di Julio, che sta facendo un grande lavoro soprattutto dal punto di vista motivazionale. Un grande investimento da parte della Federazione, che darà i suoi frutti. Siamo campioni del mondo under 18. I risultati con Velasco si sono sicuramente visti».

Un altro argentino che gioca in casa. E’ ritornato nel dicembre del 2021 a Marigliano. «Oltre 200 tecnici hanno partecipato ad un corso di aggiornamento, un altro programma voluto dalla Federazione insieme a Velasco. E poi in giro per l’Italia, per portare la semplicità della pallavolo a tutti: atleti, tecnici, dirigenti. E’ stato anche qualche mese fa in Campania per visitare il club di Meta di Sorrento, uno dei fiori all’occhiello della pallavolo campana e non solo. Sforna atleti per le Nazionali giovanili (under 17 e 15). Velasco sta bene a Napoli e in Campania e noi con lui stiamo ancora meglio», argomenta Pasciari.

Linea, muro, rete: il futuro è adesso. «Le premesse sono ampiamente positive. Questo evento è fondamentale per Napoli e la pallavolo, momento di promozione e rilancio del territorio, in sinergia con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e con l’assessore allo sport e alle pari opportunità, Emanuela Ferrante. Seguiranno altre kermesse di sitting volley, beach volley e manifestazioni S3 nelle città della nostra regione», conclude felice Pasciari.

Italia-Francia sabato 23 aprile (ore 19.30) e Croazia-Francia domenica 24 aprile allo stesso orario completano il programma della manifestazione.