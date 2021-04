Il campione europeo Britos e 2 campioni italiani al primo Open internazionale a Napoli

Arriva il Grande Padel a Napoli. Il Rama Club lancia il primo evento a partecipazione internazionale in città di una disciplina che proprio in questo periodo così difficile, durante la pandemia, ha dato vita a un vero e proprio boom, con effetti positivi anche nella nostra città. Si gioca sui campi di viale Giochi del Mediterraneo, con le finali di doppio maschile, femminile e misto in programma domenica 11 aprile. Di alto livello la partecipazione, con alcuni dei migliori giocatori di padel internazionale in campo al Rama Club. Su tutti Andres Britos, italo-argentino ma che ha guidato l’Italia alla conquista del titolo europeo nel 2019. Con Britos (già top 50 del mondo), tanti “prima” fortissimi, dai campioni italiani Simone Cremona e Marcelo Federico Capitani, a Juan Manuel Vazquez, Federico Beltrami, Gianluca Angilella e il campiona campano e giocatore di serie A, il napoletano Umberto Prezioso. In tabellone la coppia numero 1 sarà Capitani-Cremona.

Notevole la risposta degli iscritti: 178 nel doppio maschile, 67 nel doppio misto e 30 nel doppio femminile. Proprio in questa gara c’è la bella sorpresa di vedere in campo la tennista e pluricampionessa italiana Federica Sacco, che sperimenta il padel in coppia con la mamma, Ersilena Schiavo (3.1); saranno testa di serie numero 1 del torneo.

“Abbiamo avuto coraggio e siamo stati ripagati – spiega il direttore del torneo Francesco Bellucci -. Il Rama Club ha lanciato un messaggio forte: lo sport non può e non deve morire a Napoli e anche il padel, disciplina bellissima, è pronto a fare la sua parte per far ripartire il nostro movimento. Il nostro torneo vuole dare un messaggio positivo a tutti i partecipanti, ma anche agli appassionati e alle nostre istituzioni. Investiamo in eventi, strutture e benessere per offrire alla nostra città un contributo importante. Il Rama Club è una storica casa dello sport che stiamo riportando ad alti livelli. Per noi lo sport è vita”.

Domenica l’ultimo giorno di gare dell’Open del Rama che avrà un montepremi di 3000 euro. Tante le figure istituzionali invitate a partecipare all’ultimo atto del torno, per lo sport il presidente del Coni della Campania Sergio Roncelli, per la Federtennis il presidente di Comitato Virginia Di Caterino, per l’Ussi nazionale, il neoeletto presidente Gianfranco Coppola. Giudice di gara dell’evento Gennaro Caporaso.