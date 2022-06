Il passato, il presente e il futuro. Alla Stazione Marittima la mostra fotografica ripercorre le tappe del lungo cammino giallorosso e la pubblicazione del libro «100 anni di storia Rari Nantes Nuoto Salerno. Le testimonianze dei protagonisti di una grande avventura 1922-2022» racchiude un percorso interessante, che guarda con ottimismo all’avvenire. Capitan Michele Luongo e compagni hanno festeggiato in grande stile il Centenario, dopo aver chiuso la stagione sportiva all’ottavo posto, sfiorando la qualificazione in Europa.

Successo. Cimeli, magliette, foto e trofei: si apre lo scrigno rarinantino. A partire dalla calottina del napoletano Giuseppe D’Altrui, oro a Roma 1960, allenatore della Rari Nantes dal 1966 al 1968. E poi la timeline con la riproposizione di epoche diverse ma non lontane. Passione, attaccamento, radici in una sequenza temporale che parla anche ai ragazzi, valorizzando il patrimonio valoriale e non solo. Suggestiva la video intervista a Lucio Mango, grande ex portiere ed ex tecnico della Rari che fu.

Campioni a cinque cerchi. Parterre esaltante e ospiti illustri. Hanno presenziato Goran Sukno (già a Belgrado per seguire le Final Eight di Champions League e il figlio Sandro, allenatore della Pro Recco, oro a Londra 2012) e Bozo Vuletic, primo allenatore della Rari con presidenza Gallozzi, entrambi medaglia d’oro alle Olimpiadi di Los Angeles 1984.

Saluti. Non sono mancati gli auguri del portiere Simone Santini, del campione del mondo Vincenzo Dolce, di Oreste Ronsini, e di Amaurys Perez, che pur indossando la calottina giallorossa per un solo anno, è rimasto molto affezionato al presidente Enrico Gallozzi. E’ intervenuto anche Pino Porzio, che iniziò la sua incredibile carriera da allenatore proprio alla Rari, e poi Giovanni Vitale, padre del compianto Simone, Tonino D'Anna, Peppe Casella, Marco Ferraiolo, Pierluigi Carraro, Andrea Scotti Galletta, capitano per cinque anni. E naturalmente il coach Matteo Citro, il direttore sportivo Mariano Rampolla e il team manager Ugo Rampolla.

Istituzioni. Dopo la meritata salvezza della Salernitana, il sindaco Vincenzo Napoli ha preso parte ai festeggiamenti del glorioso club, congratulandosi con la società giallorossa, che ha onorato al meglio la città e la regione in Italia. Tuffo nel passato per Paolo Trapanese, presidente della Fin Campania. Guglielmo Talento in rappresentanza del Coni. Hanno presenziato, inoltre, Filippo Massimo Gomez, presidente GuG Campania, e Vittorio Frauenfelder (figlio di Ester Rossi, vicepresidente del Salerno), che di recente hanno arbitrato le finali scudetto Recco-Brescia in gara 2 e in gara 3, mentre Massimo Calabrò ha diretto gara 1.

Discorso. Infine l’intervento del patron Enrico Gallozzi, che ha ripercorso gli oltre 20 anni della sua presidenza, sottolineando l’esempio fulgido degli storici rarinantini, lezione dalla quale ripartire. Tante le iniziative illustrate: il torneo del Centenario in programma lunedì 13 giugno alla Vitale, la nascita della Rari Nantes Century per dare maggiore spazio al settore giovanile, la leva under 14 in calendario dal 15 giugno al 15 settembre per promozionare la pallanuoto.

Torta giallorossa. I proventi del libro, curato da Francesca D'Antonio ed Ernesto Pappalardo, andranno all’Associazione Amici dei Bambini. Il testo sarà integrato con nuove testimonianze. Infine la borsa di studio «100 anni di Rari Nantes Nuoto Salerno» promossa dal Dipartimento di Scienze politiche e della comunicazione dell'Università degli Studi di Salerno, diretto da Virgilio D'Antonio.