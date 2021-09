Circolo del Remo e della Vela Italia sugli scudi ai Campionati Italiani Giovanili Doppi di Dervio. Nuovo record di iscritti: 309 barche per un totale di 618 atleti tra 12 e 19 anni. 6 classi veliche in regata, con Nacra 15, Hobie 16 Spi, Hobie Dragoon, 29er, RS Feva e 420 e 12 atleti campani presenti, con 4 equipaggi nella classe 420 e 2 equipaggi nel 29er, tutti del Circolo del Remo e della Vela Italia, con gli allenatori Francesco Forestieri (420) e Ludovica Falco ( 29er). Un campionato che per il Circolo del Remo e della Vela Italia si è concluso nel migliore dei modi nella classe 420, regina dell’evento, con un tris di titoli.

A distanza di un anno (Sanremo 2020) Federico e Riccardo Figlia di Granara, i due fratelli che condividono al meglio la stessa barca con una passione innata (trasmessa loro dai genitori velisti e campioni), vincono anche quest’anno il titolo U19 italiano e risalgono la classifica generale, trionfando nella classifica assoluta, aggiudicandosi il titolo di campioni italiani 420.

Un successo che si unisce a quello dell’equipaggio femminile di Roberta Bocchini e Speranza Savella che concludono la regata in prima posizione assoluta tra le donne, seconde tra gli U19 e quarte assolute.

4 giorni di regata, con 10 prove disputate in condizioni di vento variabile ed una grande interpretazione del difficile campo di regata del lago di Como da parte dei due equipaggi di punta del Circolo del Remo e della Vela Italia che hanno puntato alla costanza dei singoli piazzamenti, scalando giorno dopo giorni i vertici della classifica.

Un lavoro di squadra ben orchestrato dall’allenatore Francesco Forestieri che in questo anno di ripresa delle regate ha seguito tutti gli atleti, sfruttando al meglio le capacità di ogni singolo. A completare la squadra 420, gli equipaggi più giovani U17 di Flavio Fabbrini e Salvatore Peluso Gaglione che sono riusciti a mantenere un buon piazzamento nella flotta gold, concludendo il campionato in sesta posizione tra gli U17, mentre Luca Bisogni e Matteo Maione hanno sfiorato l’ingresso nella flotta gold ed hanno comunque capeggiato la flotta silver, finendo in quarta posizione.

Per il Presidente della V ZONA Francesco Lo Schiavo : “Con la conclusione dei campionati giovanili di Cagliari e Dervio che hanno impegnato complessivamente oltre 60 atleti campani, la nostra vela giovanile ha conquistato complessivamente due titoli italiani assoluti con Manuel De Felice (Open Skiff) ed i fratelli Figlia di Granara (420) ed ha raccolto piazzamenti interessanti in più classi veliche: analizzando i risultati e lo sforzo dei circoli, daremo il meglio per le prossime azioni di coordinamento, già indirizzate alla stagione 2022".