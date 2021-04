Federazione Pugilistica caos, il Coni: «assemblea arbitri e giudici corretta»

È stata messa definitivamente la parola fine alla querelle tra Domenico Meccariello ex responsabile degli arbitri e giudici di pugilato della Campania ed il nuovo GAG della Campania attualmente coordinato dall’arbitro interazionale Stefano Carozza. La Terza Sezione del Collegio di Garanzia del CONI, presieduta dal prof Massimo Zaccheo, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2021, presentato, in data 27 gennaio 2021, da Domenico Meccariello contro Stefano Carrozza, Alessandro Golino, Ciro Cassini, Enrico Terlizzi e Giuseppe Pomarico avverso e per la riforma della decisione n. 14/2020 del 28 dicembre 2020, emanata dalla Corte Federale d'Appello della Federazione Pugilistica Italiana (FPI), con la quale, in riforma della decisione n. 37/2020 del Tribunale Federale della FPI del 3 dicembre 2020 che aveva annullato l'assemblea elettiva del settore Arbitri-Giudici del 19 novembre 2020 del C.R. Campania per la violazione dell'art. 13, comma 4, dello Statuto FPI, è stato accolto il reclamo, ex art. 23 del Codice di Giustizia, presentato dai suddetti intimati ed è stata confermata la validità della succitata assemblea elettiva.Il tribunale sportivo ha disposto, altresì, l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

Domenico Meccariello, uscito sconfitto per due voti alle elezioni del novembre scorso, aveva inoltrato ricorso al Tribunale Federale della FPI che aveva annullato le risultanze dell’assemblea. Giudizio ribaltato in secondo grado dalla Corte di Appello Federale della FPI. Quindi il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI che ha confermato la regolarità dell’assemblea degli arbitri e giudici per il quadriennio 2021/2024.«Ora per il bene del pugilato – ha commentato il presidente della Federboxe Campana Rosario Africano – si spera in un ricomponimento definitivo nell’ambito degli arbitri e giudici della Campania evitando la formazione di gruppi antagonisti».