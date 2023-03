Il Coni Campania incontra il sottosegretario Castiello

Impianti, giovani e rilancio dello sport. Sono questi i temi trattati nell’incontro in via Alessandro Longo tra Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, e Pina Castiello, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai rapporti con il Parlamento. Nell’anno preolimpico, in direzione di Parigi 2024, non mancano le criticità che il comitato regionale a cinque cerchi ha segnalato all’esponente dell’Esecutivo Meloni.

Ascolto e proposta. «La volontà è quella di collaborare con il Governo», ha dichiarato Roncelli. «In Campania lo sport non ha solo un valore economico e un indotto turistico ma anche e soprattutto una valenza sociale», ha tenuto a precisare il numero uno del Coni campano. Non a caso sono intervenuti i presidenti delle federazioni più grandi in rappresentanza dell’intero mondo sportivo locale. Ammontano a diecimila le associazioni sportive nella regione Campania.

«Il Coni opera per lo sport di vertice e per quello di base. Lo sport assolve una funzione prioritaria: recuperare i giovani a rischio devianza. Ed è fondamentale e prioritario che le innumerevoli associazioni che afferiscono alle rispettive Federazioni abbiano le strutture adeguate per poter operare». Un galassia non certo marginale che sollecita di essere tenuta in debita considerazione dalle istituzioni. «Chiediamo al Governo Meloni un sostegno in tale direzione: rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l’utilizzo delle attrezzature e degli impianti sportivi, in particolar modo quelli scolastici».

Indicazioni chiare e puntuali formulate da Roncelli. «Il Coni Campania è in prima linea nell’aiutare gli Enti locali a gestire il patrimonio sportivo nella manutenzione degli impianti. Occorre finalizzare i fondi del Pnrr non alla creazione di nuovi impianti che rischiano di diventare cattedrali nel deserto ma destinarli al rilancio di quelli già esistenti», auspica convinto Roncelli, che ha omaggiato l’illustre ospite con un fascio di fiori, diversi gadget logati, consegnandole l’annuario dello sport campano 2023. Carmine Zigarelli, presidente Figc Campania, ha consegnato una targa al sottosegretario Castiello, mentre Giuseppe Calicchio, presidente Fir Campania, le ha donato il crest tricolore e la spillina del movimento ovale.

Hanno preso parte all’incontro Marco Mansueto, Scuola regionale dello sport e delegato della Ficsf, Domenico Tafuri, delegato Fih Campania, Antonio Caliendo, presidente Fip Campania, Lino Giugno, presidente Fic Campania, Sergio Avallone, consigliere nazionale Fick, Gennaro Esposito, vicepresidente Fijlkam Campania, Marco Ibello, presidente Fig Campania e Agostino Felsani, delegato Coni Napoli. E’ stato redatto e consegnato un documento a firma dei presidenti federali per mettere in luce questioni non più rinviabili, sulle quali è necessario intervenire prontamente.

«Lo sport è uno strumento di inclusione e tanti sono i motivi per sostenere lo sport e il Coni», ha così esordito Castiello. «Il Governo Meloni è vicino allo sport. Prevenzione e attenzione ai giovani sono le priorità dell’Esecutivo», ha scandito il sottosegretario di Afragola. «Conosco a fondo la situazione sportiva della Campania e dobbiamo mettere gli Enti locali in condizione di muoversi bene con una attenzione particolare rivolta agli impianti», ha evidenziato Castiello. «Le difficoltà non mancano ma vigileremo e metteremo in campo ogni possibile misura», ha assicurato il sottosegretario di Stato.

Percorsi e progetti. «La vera sfida sarà utilizzare al meglio i finanziamenti e tradurre nel lavoro parlamentare le scelte dello sport per lo sviluppo della città e dei territori», ha argomentato Castiello, riconoscendo il ruolo centrale e imprescindibile delle Federazioni sportive. «Interagire bene con le istituzioni, confrontarsi nel merito, lavorare in sinergia per essere forieri di iniziative importanti per la comunità», è questa la direzione delineata da Castiello.