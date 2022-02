Le imprese vanno celebrate. E così il Coni Campania ha deciso di premiare Valerio Cuomo. Lo straordinario trionfo del 24enne spadista napoletano in Coppa del Mondo a Sochi sarà celebrato venerdì 18 febbraio (ore 16) in via Alessandro Longo. Vera e storica impresa quella compiuta dal figlio d’arte (per la gioia di papà Sandro, Hall of Fame) in Russia, dove si è messo alle spalle il terzetto vincitore delle Olimpiadi di Tokyo.

Apoteosi in finale contro il francese Romain Cannone, campione olimpico in carica, superato 15-9. Esaltante anche il duello con l’ucraino Ihor Rejzlin in semifinale (15-13). Sul terzo gradino del podio è finito l’ungherese Gergely Siklosi.

Napoli sul tetto del mondo grazie a Valerio Cuomo, atleta delle Fiamme Oro. Da qui la cerimonia voluta da Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, insieme ad Emanuela Ferrante, assessore allo sport del Comune di Napoli, e a Flavio De Martino, commissario Arus, che premieranno il talentuoso schermidore, già eccellenza all’ombra del Vesuvio.