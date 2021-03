Il Coni Campania riparte da Sergio Roncelli. Scaduto il termine delle candidature per le elezioni del 13 marzo (Hotel Ramada ore 14.30), il 76enne dirigente sportivo napoletano sarà candidato unico per il prossimo quadriennio olimpico. E non finisce qui. «Per la prima volta si è data una dimostrazione di grande compattezza - sottolinea Roncelli - con l'accordo su tutto il consiglio prima delle elezioni». La Giunta CONI della Campania è quindi già definita sarà formata, oltre che dal presidente e dal segretario del CONI, da 3 rappresentanti di FSN, da 1 rappresentante atleta, tecnico, EPS e DSA. Nello specifico, oltre a Roncelli siederanno in Giunta i presidenti di Federtennis Virginia Di Caterino, Canoa Sergio Avallone e Danza sportiva Giuseppe Frattolillo. Come atleti la pugile Carmela Chiacchio, il tecnico del badminton Renato Del Mastro. E ancora Antonio Mastroianni (Enti di Promozione sportiva) e Paolo Papalardo (discipline associate). «Nel prossimo quadriennio - aggiunge Roncelli - sfrutteremo il grande lavoro fatto di questi anni in cui abbiamo organizzato la più grande manifestazione di tutti i tempi ospitata in Regione, le Universiadi. Abbiamo mostrato alle istituzioni le capacità tecnico organizzative del mondo sportivo e siamo diventati interlocutori privilegiati nei confronti delle istituzioni. La Regione ci ha chiesto di dare una mano in alcuni ambiti e anche l'Aru, nata come agenzia delle Universiadi avrà compiti di subentrare a quei comuni che non possono manutenere autonomamente gli impianti ed a noi spetterà una collaborazione tecnica». L'obiettivo è quello di non disperdere il grande patrimonio impiantistico, e organizzativo, arrivato con i Giochi Universitari. «Abbiamo organizzato qualcosa di fantastico - aggiunge Roncelli - e chiusa la tornata elettorale di tutte le federazioni cercheremo di capire quale manifestazione, di quale disciplina portare a Napoli e in Campania. Abbiamo già l'appoggio istituzionale e Napoli sarà una candidatura forte per qualsiasi manifestazione». Del Consiglio Regionale faranno parte anche in rappresentanza degli atleti Manfredo Fucile (FIP), Perretta Maria Grazia (FIDASC); tecnici: Carmela Procacci (FIPE); Discipline associate: Raffaele Di Donna (FIGEST), Ferrara Angelo Michele (FIPAP), Salvatore Isoldo (FSI), Promozione sportiva: Enrico Pellino (CSI), Nicola Scaringi (ASI), Antonini GianLuigi (OPES), Umberto Vona (PGS), Antonio Adinolfi (Libertas), Associazioni benemerite Massimo Mastrolonardo

