Sport e vaccinazioni. Scende in campo il Coni per accelerare e potenziare la campagna vaccinale. Saranno individuate a Napoli e in Campania, come nelle altre regioni d’Italia, apposite location dove verranno somministrati i vaccini da parte del personale della Federazione medico sportiva italiana. In ognuna di queste sedi campioni delle diverse discipline olimpiche e atleti pronti a fungere da testimonial. Nei prossimi giorni il presidente Sergio Roncelli (Coni Campania) si confronterà con Palazzo Santa Lucia e l’Unità di Crisi regionale per vagliare diverse soluzioni, al fine di realizzare soluzioni rapide e misure adeguate per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

L’iniziativa nasce dal progetto condiviso tra il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid-19, per allestire in ogni regione e provincia italiana un hub sociale a disposizione per la vaccinazione della popolazione.

Il numero uno dello sport italiano, insieme al vicepresidente vicario, Franco Chimenti, e al segretario generale, Carlo Mornati, ha incontrato online i presidenti dei 21 comitati regionali Coni. Alla videoconferenza ha partecipato anche il presidente della Federazione medico sportiva italiana, Maurizio Casasco.

Il commissario del Governo Draghi all'emergenza Covid-19 coinvolge il Coni nella campagna di vaccinazioni, conferendo al Comitato olimpico nazionale italiano un ruolo di responsabilità sociale.

