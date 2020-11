La XXVIII edizione del Trofeo Campobasso in programma a gennaio 2021 con l’organizzazione del Reale Yacht Club Canottieri Savoia è stata rinviata. A causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo, il Consiglio direttivo del sodalizio bianco blu, suo malgrado, ha stabilito di posticipare la prossima edizione della regata velica destinata agli atleti della Classe Optimist, che dal 1993 va in scena con successo nel golfo di Napoli.

“L’appuntamento è solo rimandato - afferma il presidente del Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta. - Lo scorso gennaio avevamo lasciato con una grande festa gli oltre 200 partecipanti, al grido di “Napoli è mille culure”. Purtroppo, da quel giorno tutto il mondo è diventato più grigio e adesso, ascoltati anche i pareri del responsabile sanitario e di alcuni tecnici delle nazioni che tradizionalmente si iscrivono al Trofeo Campobasso, abbiamo preso quella che riteniamo la decisione più responsabile».

Il consigliere alla Vela del Circolo Savoia, Penni Oliviero, ricorda: «Avevamo già avviato il lavoro per la prossima edizione, contavamo di strabiliare la classe Optimist con effetti speciali, una grande festa della vela e dei ragazzi, ma le attuali condizioni sanitarie non ci consentono di rischiare. Tutto rinviato e siamo sicuri che torneremo ad accogliere nei nostri saloni le centinaia di ragazzi e genitori che fanno dell’amore per la vela uno stile di vita”.

Ultimo aggiornamento: 18:31

